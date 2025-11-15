Manisa’da feci kazada ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının park halindeki tıra çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Manisa’da feci kazada ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu
Yayınlanma:

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada trafik polislerinin içinde bulunduğu ekip aracı park halindeki tıra çarptı. Süleyman Demirel Bulvarı’nda yaşanan kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri olay yerinde 1 polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan diğer polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı polisin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Manisa’da feci kazada ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu - Resim : 1

Kaynak: Anadolu Ajansı

şehit Manisa
Günün Manşetleri
Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün!
Roketli saldırıda ölü ve yaralılar var
35 milyonluk vurgunda 14 tutuklama
CHP’den HSK’ya şikâyet
5 şehirde bu gece toz taşınımı bekleniyor
45 gün içinde sayacını değiştirmeyen yandı
Kış lastiği takmayana 5 bin 856 lira ceza
Türk plakalı araçlar için 18 Kasım'da yeni sistem başlıyor
İstanbul merkezli 5 uyuşturucu baronuna dev operasyon
'Gabar'ın üzerine çıkabilecek potansiyele sahip yeni bir alan var'
Çok Okunanlar
15 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar oldu?
Uzman isim sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürünü açıkladı Uzman isim sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürünü açıkladı
12 aracın birbirine girdi: Zincirleme kazada yaralılar var 12 aracın birbirine girdi: Zincirleme kazada yaralılar var
Balıkesir’de deprem oldu! AFAD verileri paylaştı Balıkesir’de deprem oldu! AFAD verileri paylaştı
Halk otobüsüne silahlı saldırı! Halk otobüsüne silahlı saldırı!