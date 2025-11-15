Manisa’da feci kazada ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının park halindeki tıra çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.
Yayınlanma:
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada trafik polislerinin içinde bulunduğu ekip aracı park halindeki tıra çarptı. Süleyman Demirel Bulvarı’nda yaşanan kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri olay yerinde 1 polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan diğer polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı polisin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı