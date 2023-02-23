Manisa'da firari FETÖ'cü yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Manisa'da firari FETÖ'cü yakalandı
Firari FETÖ'cü yakalandı / Manisa / 2023
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Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü N.G'nin adresini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla N.G'yi yakaladı.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fetö # Manisa
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