Manisa’da korsan taşımacılığa geçit yok

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, korsan taşımacılığın önüne geçebilmek amacıyla il genelinde kontrollerini sürdürürken , kent merkezinde farklı noktalarda trafik polisi ekipleriyle denetimde bulundu.

Manisa’da korsan taşımacılığa geçit yok

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, korsan taşımacılığın önüne geçebilmek amacıyla il genelinde kontrollerini sürdürürken , kent merkezinde farklı noktalarda trafik polisi ekipleriyle denetimde bulundu. Yapılan denetimlerde J plakasız servis taşımacılığı yapan servis araçlarına cezai işlem uygulanarak, araçlar kapatıldı.

Manisa’da korsan taşımacılığa geçit yok - Resim : 1

"KORSAN TAŞIMACILIĞA GEÇİT VERİLMEYECEK"


Manisa Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğinin sağlanması, korsan ve güvensiz taşımacılığın önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafik polisi ekipleriyle kent merkezinde farklı noktalarda J plaka denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde mevzuat ve yönetmeliğe aykırı hareket eden araçlara cezai işlem gerçekleştirildi, trafik polisleri tarafından araçlar kapatıldı. Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün il genelinde korsan taşımacılığa geçit vermeyeceklerini belirtti:

- Korsan taşımacılığın önüne geçilecek. Bu anlamda denetimlerimize il genelinde devam edilecek ve J plakalı esnafın haklarını korumak için görev başında olacağız 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Manisa # Korsan taşımacılar # Manisa
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