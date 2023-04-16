Manisa'da madencileri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde madencileri taşıyan Cemil G.'nin kullandığı midibüs, Eynez Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Cemil G. ile 8 maden işçisi yaralandı.

Manisa'da madencileri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı
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Manisa'nın Soma ilçesinde madencileri taşıyan Cemil G.'nin kullandığı midibüs, Eynez Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Cemil G. ile 8 maden işçisi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Soma Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber

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