Manisa'da madencileri taşıyan servis devrildi: 9 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde madencileri taşıyan Cemil G.'nin kullandığı midibüs, Eynez Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Cemil G. ile 8 maden işçisi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Soma Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.