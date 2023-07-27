Manisa'da orman yangını! Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Yurt genelinde bazı bölgelerde etkili olan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangını çıktı.

Çarıkbozdağ Mahallesi yakınlarında yerleşim birimlerine uzak konumdaki sarp arazide meydana gelen orman yangınının nedeni henüz bilinmiyor.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

3 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer bölgede yangınla mücadele ediyor.

Çalışmalara İnsansız Hava Aracı'nın da destek olduğu belirtildi.