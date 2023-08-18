Manisa'da üzüm yok denecek kadar az! Hastalık ve iklim şartları bağları vurdu

Manisa'daki üzüm bağlarında ürün yok denecek kadar az. Üzümleri, yağmur, don ve hastalık vurdu.

Salihli'ye bağlı Kabazlı Mahallesi'nde üreticiler büyük zararda. Bağlarında hepsinde durum aynı.

Girdi maliyetleri zaten üreticinin sırtında büyük bir yük. Çiftçinin çoğu borçlu. Bu sezon hüsrana uğrayan çiftçi tarım girdilerine müdahale istiyor.

Manisalı üretici devlet desteğiyle yeniden üretime devam edebileceğini söylüyor.