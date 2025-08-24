Manisa’da yeni lezzet trendi: İncir cipsi sofraların gözdesi oldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ev kadınlarının son yıllarda keşfettiği incir cipsi, kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanıyor. Doğal yöntemlerle kurutulan incir cipsleri, lezzeti ve pratikliğiyle sofraların yeni favorisi haline geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Manisa’da yeni lezzet trendi: İncir cipsi sofraların gözdesi oldu
Yayınlanma:

Sarıgöl’de yaz döneminde olgunlaşan incirler dalından toplanarak ev kadınları tarafından ince ince kesiliyor. Hazırlanan incir dilimleri temiz bezlerin üzerine seriliyor ve birkaç gün boyunca güneşte kurutuluyor.

Kurutma işlemi tamamlanan incir cipsleri, kışın tüketilmek üzere cam kavanozlarda saklanıyor. Bu yöntem hem sağlıklı hem de uzun süre dayanıklı bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor.

Sarıgöllü Hülya Akkaya, incir cipsi yapımını Aydın’ın Buharkent ilçesinde öğrendiğini belirterek, “Bu yıl deneme amaçlı başladım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Bundan sonraki yıllarda da yapmaya devam edeceğim.” dedi.

Son yıllarda bölgede yaygınlaşan incir cipsi, hem doğal hem de katkısız oluşuyla dikkat çekiyor. Kadınlar tarafından büyük ilgi gören bu yöntem, Sarıgöl’de geleneksel bir kış hazırlığı haline geldi.
Manisa’da yeni lezzet trendi: İncir cipsi sofraların gözdesi oldu - Resim : 1

Hamaney’den ABD’ye sert mesaj: “İran’a boyun eğdiremezsiniz”Hamaney’den ABD’ye sert mesaj: “İran’a boyun eğdiremezsiniz”Dünya
Yeni Malatyaspor – Bursaspor CANLI İZLE | Maç hangi kanalda, nereden izlenir?Yeni Malatyaspor – Bursaspor CANLI İZLE | Maç hangi kanalda, nereden izlenir?Spor
Manisa incir
Günün Manşetleri
"Müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar"
Şatafatlı düğünler kara para kapısı çıktı
‘Kurasız hac’ vaadiyle vatandaşları kandıran acentelere ağır ceza
TZOB Başkanı Bayraktar’dan su kaynakları için kritik uyarı
Yaya geçitleri yeniden düzenleniyor
Hakem kurulu bugün ikinci kez toplanacak
Onlarca yol sabahın erken saatlerinde kapatıldı, işte kapatıla
Yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara hapis cezası
Gazze’de açlıktan can kaybı 281’e çıktı
Bahçeli’den Özel’in Meclis çağrısına tepki
Çok Okunanlar
1.250.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde servet kazanıyor! 1.250.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde servet kazanıyor!
Emekliye promosyon müjdesi! Emekliye promosyon müjdesi!
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Hava durumu tersine dönüyor! Hava durumu tersine dönüyor!
Gözlük kullananlara müjde! Gözlük kullananlara müjde!