Manisa’da yeni lezzet trendi: İncir cipsi sofraların gözdesi oldu

Sarıgöl’de yaz döneminde olgunlaşan incirler dalından toplanarak ev kadınları tarafından ince ince kesiliyor. Hazırlanan incir dilimleri temiz bezlerin üzerine seriliyor ve birkaç gün boyunca güneşte kurutuluyor.

Kurutma işlemi tamamlanan incir cipsleri, kışın tüketilmek üzere cam kavanozlarda saklanıyor. Bu yöntem hem sağlıklı hem de uzun süre dayanıklı bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor.

Sarıgöllü Hülya Akkaya, incir cipsi yapımını Aydın’ın Buharkent ilçesinde öğrendiğini belirterek, “Bu yıl deneme amaçlı başladım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Bundan sonraki yıllarda da yapmaya devam edeceğim.” dedi.

Son yıllarda bölgede yaygınlaşan incir cipsi, hem doğal hem de katkısız oluşuyla dikkat çekiyor. Kadınlar tarafından büyük ilgi gören bu yöntem, Sarıgöl’de geleneksel bir kış hazırlığı haline geldi.

