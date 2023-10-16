Mardin'de Skandal Görüntüler! Valilik Soruşturma Başlattı

Mardin’de 8 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk için nişan töreni yapıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Çocuklar koruma altına alındı.

Mardin'de Skandal Görüntüler! Valilik Soruşturma Başlattı
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında nişan töreni düzenlendi.

Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Mardin Valiliği, çocukların koruma altına alındığını duyurdu.

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