Mardin’deki yangın faciasında acı haber: 5 yaşındaki Merve de yaşamını yitirdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangında ağır yaralanan 5 yaşındaki Merve Kerse, hastanede hayatını kaybetti. Yangında ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında yaralanan 5 yaşındaki Merve Kerse, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aynı yangında 5 yaşındaki Bekir Çeçen de hayatını kaybetmişti. Böylece faciada ölü sayısı 2’ye çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 751. Sokak’taki 3 katlı binanın giriş dairesinde çıktı. Patlama sesinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler kapıyı açamayınca vinç yardımıyla duvarı kırarak içeri girdi. Evde bulunan Bekir Çeçen, Muhammed Efe Ç. (2), Baran Ç. (8), Derya K. (35), Dilşah K. (44), Bager Ç. (23), Kadri A. (45), Latife K. (23), İbrahim K. (6), Nahide K. (4), Aras E. (29), Leyla Ç. (27) ve Ebru K. (21) yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

5 YAŞINDAKİ MERVE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan Bekir Çeçen olayın hemen ardından hayatını kaybederken, durumu ağır olan Merve Kerse Diyarbakır’a sevk edildi. Ancak küçük kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mahalle sakinlerinden Furkan Yalçınkaya, olay anını şöyle anlattı:

“Mahalleye doğru geliyordum, patlama sesi duydum. Ambulanslar geldi, kapı açılmadı. Duvarı kırdılar, içeri girdiler. Küçük çocuklar vardı, yanmışlardı. Allah kimsenin başına getirmesin.”
Yangında ağır yaralanan Bager Ç., Leyla Ç. ve Ebru K.’nin hastanedeki tedavileri sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

