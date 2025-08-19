Market denetiminde skandal: Yumurtadan hamam böceği çıktı, depoda son kullanma tarihi geçmiş etler bulundu!

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, bir vatandaş marketten aldığı 30’lu yumurta paketinde hamam böceği yumurtaları ve yavrularını fark etti. Durumu Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bildiren vatandaşın ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Zabıta ekipleri, şüpheli yumurta paketini teslim alarak gerekli incelemeler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderdi. Ardından şikayete konu olan işyerinde Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak denetim gerçekleştirildi.

Denetim sırasında iş yerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız şartlarda saklanan 25 dana kellesi ile 46 paket tavuk eti bulundu. İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

Kepez Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü, düzenli kontrollerin yanı sıra ihbarların da titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma göz yumulmadığı belirtildi.