Marmara Denizi'nde yangın paniği! Gemide 2 kişi hayatını kaybetti

Marmara Denizi'nde Sedef Adası açıklarında seyreden "FG Sevıl" isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yanan gemiye ekipler tarafından müdahale edildi. Feci olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Marmara Denizi'nde yangın paniği! Gemide 2 kişi hayatını kaybetti
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Marmara Denizi'nde Sedef Adası açıklarında korkunç bir olay meydana geldi. Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan "FG Sevıl" isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, gemi için "KEGM-4" hızlı tahlisiye botu, "Kurtarma 7" ve "Şark" römorkörlerinin ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

Yanan gemiye ekipler tarafından müdahale edildi, yangın söndürüldü.

Feci olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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