Marmaris'te orman yangını! Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bölgede duman görüldü. Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.