MEB sözleşmeli personelin kadroya atanmasına dair duyuru yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 7433 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmeli Personelin Kadroya Atanma dair başvuru duyurusunu yayımladı.

MEB sözleşmeli personelin kadroya atanmasına dair duyuru yayımladı

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini içerek kanun değişikliği teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasıyla 28 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girmiştiç O tarihten bugüne kadar ki süreçte sözleşmeli öğretmenin ne zaman kadrolu öğretmen olacağına dair bir duyuru bekleniyordu.  

İsteğe bağlı olarak Sözleşmeli öğretmenler ve sözleşmeli personeller, 31 Mart'a kadar MEBBİS üzerinden başvurabilecek. 

Kaynak: kamudanhaber.com

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