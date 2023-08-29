Mehmet Zekeriya Özbiçen'in azim dolu hikayesi! Hem köy işi yaptı hem tıp fakültesi kazandı

Çocukken hayalini kurdu, amacına ulaştı. O artık tıp öğrencisi.

Mehmet Zekeriya Özbiçen, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşıyor. Ailesine yardımcı olmak için ot biçip bağ yapıyor, hayvanlara bakıyor. Bir taraftan da derslerine çalışarak üniversite hayaline kavuştu.

20 yaşındaki Özbiçen, ilk ve ortaokul eğitimini köyde tamamladıktan sonra geçen yıl İsmet Alkan Anadolu Lisesinden mezun oldu. Azimle çalışarak YKS'de 523 puan aldı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti.

Baba İshak Özbiçen de oğlunun okulda azimli ve çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi.