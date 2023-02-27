Mehmetçik depremzede çocukların yaralarını işte böyle sarıyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin tahliye edilen bölgelerden Ankara'ya getirilen depremzede çocuklarla bir araya geldiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Sadece deprem bölgesindeki çocuklarımızı değil, Ankara'ya tahliye edilen çocuklarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Bakanlığımızın Gazi Uyumevinde misafir ettiğimiz çocuklarımızı ziyaret ederek onlara hediyeler verdik, oyunlarına eşlik ettik ve beraber hikayeler okuduk.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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