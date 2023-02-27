Mehmetçik depremzede çocukların yaralarını işte böyle sarıyor

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Sadece deprem bölgesindeki çocuklarımızı değil, Ankara'ya tahliye edilen çocuklarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Bakanlığımızın Gazi Uyumevinde misafir ettiğimiz çocuklarımızı ziyaret ederek onlara hediyeler verdik, oyunlarına eşlik ettik ve beraber hikayeler okuduk.