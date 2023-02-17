Mehmetçik, depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleriyle köylere çadır ulaştırılması ve kurulması çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Mehmetçiğin bölgede 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladığı belirtildi.