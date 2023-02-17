Mehmetçik, depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları ile köylere çadır ulaştırma ve kurma faaliyetleri aralıksız sürüyor.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleriyle köylere çadır ulaştırılması ve kurulması çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Mehmetçiğin bölgede 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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