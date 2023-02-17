Mehmetçik enkazda böyle nöbet tutuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mehmetçik, asayişin sağlanmasının yanında enkaz alanlarında nöbet tutmaya devam ediyor.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde birçok noktada devriye gezen askerler, hırsızlık ve yağma olaylarına karşı görevini sürdürüyor.

Askerler, bölgede asayişin sağlanmasında da görev alıyor.

Mehmetçik, depremlerde yıkılan binaların enkazında ve hasar gören iş yerlerinin önlerinde nöbet tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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