Merkez üssü Tokat Sulusaray olan deprem sonrası AFAD teyakkuza geçti!

Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18:11'de meydana gelen #deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili bütün kurumlarımız teyakkuz haline geçirilmiştir.

Tokat ilimize;

Sivas,

Erzurum,

Samsun,

Çorum,

Amasya,

Yozgat ilimize;

Ankara,

Çankırı,

Kayseri,

Amasya,

Nevşehir,

Kırıkkale

illerimizdeki AFAD ekipleri sevk edilmiştir.

AFAD Başkanımız Vali Sn. Okay MEMİŞ, AFAD Müdahale Hizmetleri Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Daire Başkanı deprem bölgesine intikal etmektedir. Ekiplerimizin saha tarama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.

TOKAT VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI!

Tokat il genelinde eğitim ve öğretime 1 (Bir) gün ara verildi. Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı.

Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek.