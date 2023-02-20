Mersin Valiliği de uyardı: "Sahilden uzak durun"

AFAD, Hatay'daki iki depremin ardından deniz seviyesinde yükselme riskine karşı vatandaşları sahil şeridinden uzak durmaya çağırmıştı. Öte yandan Mersin Valiliği de benzer bir uyarı geçerek vatandaşları sahil kesimlerinden uzak durmay adavet etti.

Mersin Valiliği de uyardı: "Sahilden uzak durun"

AFAD, Hatay'daki iki depremin ardından deniz seviyesinde yükselme riskine karşı  vatandaşları sahil şeridinden uzak durmaya çağırmıştı. Öte yandan Mersin Valiliği de benzer bir uyarı geçerek vatandaşları sahil kesimlerinden uzak durmay adavet etti:

# Mersin # deprem # tsunami
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