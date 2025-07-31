Mersin'de 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Kovalanma anı kamerada

MERSİN’DE 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ: DÖNER USTASI TUTUKLANDI

Mersin’in Anamur ilçesinde bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can G.’nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan döner ustası N.U., "ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

İddiaya göre, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir dönerci dükkânında ustabaşı olarak çalışan N.U., aynı iş yerinde çalışan Eyüp Can G.’nin servis sırasında yavaş davrandığını söyleyerek şakalaşmaya başladı. Ardından, küçük çocuğu şaka amaçlı kovalamaya başlayan N.U., Eyüp Can'ı pasajın dışına kadar takip etti. Bu sırada çocuğun gözden kaybolduğu belirtildi.

Çalışanların arama çalışmaları sonucu Eyüp Can, pasajın zemin katında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk belirlemelere göre, Eyüp Can’ın vücudunda düşmeye bağlı olabilecek beş adet kesi bulundu. Mersin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, çocuğun kafa travması, kemik kırıkları ve iç organ yaralanmaları nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan N.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, çocuğun sokakta yürüdüğü ve şüpheli tarafından kovalandığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.