Mersin'de 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Kovalanma anı kamerada

Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki Eyüp Can G.'nin şüpheli ölümüyle ilgili döner ustası N.U. tutuklandı. Çocuğun kovalandığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otopsi raporuna göre ölüm, düşmeye bağlı kafa travması ve iç kanama sonucu meydana geldi

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Mersin'de 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Kovalanma anı kamerada
Yayınlanma: Güncellenme:

MERSİN’DE 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ: DÖNER USTASI TUTUKLANDI

Mersin’in Anamur ilçesinde bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can G.’nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan döner ustası N.U., "ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

İddiaya göre, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir dönerci dükkânında ustabaşı olarak çalışan N.U., aynı iş yerinde çalışan Eyüp Can G.’nin servis sırasında yavaş davrandığını söyleyerek şakalaşmaya başladı. Ardından, küçük çocuğu şaka amaçlı kovalamaya başlayan N.U., Eyüp Can'ı pasajın dışına kadar takip etti. Bu sırada çocuğun gözden kaybolduğu belirtildi.

Çalışanların arama çalışmaları sonucu Eyüp Can, pasajın zemin katında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk belirlemelere göre, Eyüp Can’ın vücudunda düşmeye bağlı olabilecek beş adet kesi bulundu. Mersin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, çocuğun kafa travması, kemik kırıkları ve iç organ yaralanmaları nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan N.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, çocuğun sokakta yürüdüğü ve şüpheli tarafından kovalandığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Mersin'de 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Kovalanma anı kamerada - Resim : 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

mersin son dakika
Günün Manşetleri
GREV ERTELEME KARARI HUKUKA VE İÇ CEPHEMİZİN BİRLİK İHTİYACINA AYKIRIDIR
RUSYA DEPREMİ TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?
KOMİSYON ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR
GREV MİLLİ GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ERTELENDİ!
AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINI AÇIKLADI
Çekmeköy’de yanan fabrikanın son hali görüntülendi
"Huzur İstanbul" uygulamasında 773 kişi gözaltına alındı!
6 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
55 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
77 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında artış sürüyor Altın fiyatlarında artış sürüyor
Emekliye büyük promosyon yarışı başladı! Emekliye büyük promosyon yarışı başladı!
Tarihte bugün! Tarihte bugün!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Taşıt kredilerinde faizler düşüyor! Taşıt kredilerinde faizler düşüyor!