Mersin’de ambulans otomobille çarpıştı

Kaza, Silifke ilçesi Atik Mahallesi D-400 Karayolu Dörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden aldığı hastayı Silifke Devlet Hastanesine götüren Hasan B. yönetimindeki 33 AGM 976 plakalı ambulans ile 33 DA 001 plakalı otomobil trafik ışıklarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi her iki araç da refüje çıkarken, otomobil sürücüsü ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yapan ambulansta bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.