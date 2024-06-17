Mersin'de dehşet: Otomobil kurbanlık pazarına daldı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir otomobilin kurbanlık hayvan pazarına dalması sonucu 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı ve 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Mersin'de dehşet: Otomobil kurbanlık pazarına daldı
Editör: Yağmur Biçen

Mersin Yenişehir'de, rakamın kimliği henüz belirlenemeyen 33 AIR 310 plakalı araç, Deniz Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolü elinde bulunduranların yol kenarındaki kurbanlık hayvan pazarına girdi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 1'i ağır olmak üzere 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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