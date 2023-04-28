Mersin'de feci kaza: İşçi servisi ticari araçla çarpıştı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Mersin'de feci kaza: İşçi servisi ticari araçla çarpıştı
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A.K. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Atalar Mahallesi'nde, İ.G'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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