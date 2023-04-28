Mersin'de feci kaza: İşçi servisi ticari araçla çarpıştı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Atalar Mahallesi'nde, İ.G'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıSakarya'da feci kaza 21 ilde operasyon Sivas'ta minibüs bariyerlere çarptı Hatay'da deprem