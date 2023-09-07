Mersin'de FETÖ operasyonu! Eski emniyet müdürü yakalandı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 3. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı.

Mersin'de FETÖ operasyonu! Eski emniyet müdürü yakalandı
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Mersin'de FETÖ operasyonu! Eski emniyet müdürü yakalandı - Resim : 1

Yapılan çalışmada, Çamlıyayla ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye, Bylock kullanıcısı, Bank Asya’da hesabı bulunan, FETÖ’nün toplantılarına katılan ve üst düzey yöneticisi olan eski 3. sınıf emniyet müdürü N.Y.'nin oturduğu tespit edildi. Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştiren ekipler, şahsı gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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