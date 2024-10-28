Mersin'de kaza! 2 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobille pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
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Mersin'in Tarsus ilçesinde Mimar Sinan Caddesi'ndeki kavşakta trafik kazası gerçekleşti. Kazada otomobille pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Mimar Sinan Caddesi'ndeki kavşakta, F.Ç. idaresindeki 33 VJZ 53 plakalı pikap, sürücüsü öğrenilemeyen 33 NMY 45 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı