Mersin'de korkunç cinayet! Dedesi ve büyükannesini öldürdü

Mersin'in Mut ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Kültür Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin (74) ve eşi Gülizar Ateş (70) ile eve gelen torunları H.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında dedesi ve büyükannesini bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçtı.

Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Hüseyin Ateş ve Gülizar Ateş çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dedesi ile büyükannesini bıçaklayarak öldüren zanlı H.A, polis ekipleri tarafından çarşı merkezinde yakalandı. Zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

H.A'nın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve geçen hafta cezaevinden çıktığı iddia edildi.