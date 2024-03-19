Mersin'de PKK/KCK operasyonu! Şüpheliler gözaltına alındı

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında geniş çaplı operasyonlar sürüyor. Son olarak Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından kritik bir çalışmaya imza atıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, bazı kişilerin, terör örgütü PKK/KCK'ya karşı muhalif gördükleri kişileri tehdit ettiği, seçim irtibat bürolarının açılışı sırasında örgüt lehine slogan attığı ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle ekipler baskın yaptıkları adreslerde 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler 1 ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirdi.

Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.