Mersin'de PKK/KCK propagandası yapanlar tutuklandı

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyonla ilgili İl Jandarma Komutanlığından açıklama geldi.

Çalışma doğrultusunda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Silifke ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda, zanlılar gözaltına alındı.

Adreslerde bulunan doküman ve dijital materyaller incelemeye alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.