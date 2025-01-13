Mersin'de PKK/KCK propagandası yapanlar tutuklandı

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Mersin'de PKK/KCK propagandası yapanlar tutuklandı
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Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyonla ilgili İl Jandarma Komutanlığından açıklama geldi.

Çalışma doğrultusunda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Silifke ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda, zanlılar gözaltına alındı.

Adreslerde bulunan doküman ve dijital materyaller incelemeye alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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