Mersin'de uyuşturucuya karşı dev operasyon: Meyve konteyneri ile getirmişler
Mersin'de Uluslararası Limanda, yurtdışından gelen meyve yüklü konteyner içinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı operasyonla kargoyu çökertti.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Uluslararası limanında Ekvador'dan gelen muz kargo konteynerinde 11 kilo kokain ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri narkotik köpekleriyle yapılan aramada 10 pakette 11 kilogram kokaine ulaştı.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli İ.B. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı