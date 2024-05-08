Mersin'de yol kenarına terk edilen bebeğin ailesinden 5 gözaltı!

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yol kenarına terk edilen bebeğin ailesinden 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de yol kenarına terk edilen bebeğin ailesinden 5 gözaltı!
Editör: Metehan Gül
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Jandarma ekipleri, Çamlıyayla-Tarsus kara yolun Kızılalan mevkisinde 5 Mayıs'ta yol kenarında bulunan bebekle ilgili soruşturmayı sürdürdü.

Ekipler, bu kapsamda, bebeğin annesi E.N.I. ile anneannesi F.I, dedesi R.I, teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü'yü gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

Tarsus Devlet Hastanesinde tedavisi süren bebeğin devlet korumasına alınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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