Metal işçisi işveren ile anlaştı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası, yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde anlaşma sağladı.

Türk Metal'den yapılan açıklamada MESS'in daveti üzerine MESS Genel Merkezinde bugün yapılan oturumda anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, sözleşmeye dair şu bilgiler paylaşıldı:

- 31 Ağustos 2023'ten saatlik ücreti 65 liranın altında olan saatlik ücretler 65 liraya çekildi. Bu düzenleme 89 bin 600 üyemizi ilgilendiriyor. Çekme uygulandıktan sonra tüm üyelerimizin saatlik ücretlerine yüzde 32 oranında zam yapıldı. Bunun ardından tüm üyelerimizin saatlik ücretlere 30 lira seyyanen zam yapıldı. Ardından tüm üyelerimizin her kıdem yılına, 15 yılla sınırlı olmak üzere saatlik ücretlere 2 lira zam yapıldı. Bu madde EYT'den emekli olanların ilk işe giriş tarihleri itibarıyla uygulanacak. Böylece sözleşmenin ilk altı ayı için, 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere toplamda ortalama yüzde 98 zam yapıldı. Sözleşmenin ikinci altı ayında ücretlere, 1 Mart'tan geçerli olmak üzere enflasyon korumalı yüzde 30 oranında zam yapıldı. Üçüncü altı ay zammı enflasyon ve 3 puan refah payı olarak belirlendi. Dördüncü altı ay için zam oranı ise enflasyon oranında belirlendi.