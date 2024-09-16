Meteoroloji 5 il için turuncu ve sarı uyarı yaptı

Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 5 il için "turucu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Mert Sagit Mert Sagit
Meteoroloji 5 il için turuncu ve sarı uyarı yaptı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Öğleden sonra Doğu Karadeniz'de başlayacak gök gürültülü yağışların, yarın akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Artvin'de kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması, Orta Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü yağışların ise önümüzdeki 5 saatlik periyotta Samsun ili ile Ordu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca, kuvvetli yağış beklenen Artvin ve Rize için "turuncu", Ordu, Samsun ve Trabzon için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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