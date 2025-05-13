Meteoroloji uyardı: 1 haftada 3 mevsim birden yaşanacak!

Sağanak yağışların etkili olduğu kentte bu hafta hava nasıl olacak sorusu yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan tahminlere göre İstanbul’da bu hafta adeta 3 mevsim bir arada yaşanacak.

İstanbulluların hasret kaldığı sıcak havalar bir türlü gelmedi. İlkbahar ortasında etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava nedeniyle montlar hâlâ dolaptan çıkmadı. MGM’nin 13-18 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre kentte bu hafta yaz, ilkbahar ve sonbahar havası dönüşümlü olarak etkili olacak.

İşte İstanbul’un 13-18 Mayıs tarihleri arasında gün gün hava durumu:

13 Mayıs Pazartesi: 11-16°C, güneşli

14 Mayıs Salı: 10-17°C, güneşli

15 Mayıs Çarşamba: 8-20°C, güneşli

16 Mayıs Perşembe: 14-21°C, yağmurlu

17 Mayıs Cuma: 13-18°C, yağmurlu

18 Mayıs Cumartesi: 12-19°C, parçalı bulutlu

Uzmanlar, sık hava değişimlerinin hastalıklara davetiye çıkarabileceği uyarısında bulunuyor. Vatandaşların özellikle sabah ve akşam saatlerinde tedbirli olması öneriliyor.