Meteoroloji uyardı: 1 haftada 3 mevsim birden yaşanacak!

Mayıs ayının ortasına gelinmesine rağmen İstanbul’da sıcaklıkların bir türlü yükselmemesi vatandaşları endişelendiriyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Meteoroloji uyardı: 1 haftada 3 mevsim birden yaşanacak!
Yayınlanma:

 Sağanak yağışların etkili olduğu kentte bu hafta hava nasıl olacak sorusu yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan tahminlere göre İstanbul’da bu hafta adeta 3 mevsim bir arada yaşanacak.

İstanbulluların hasret kaldığı sıcak havalar bir türlü gelmedi. İlkbahar ortasında etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava nedeniyle montlar hâlâ dolaptan çıkmadı. MGM’nin 13-18 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre kentte bu hafta yaz, ilkbahar ve sonbahar havası dönüşümlü olarak etkili olacak.

İşte İstanbul’un 13-18 Mayıs tarihleri arasında gün gün hava durumu:

Meteoroloji uyardı: 1 haftada 3 mevsim birden yaşanacak! - Resim : 1

13 Mayıs Pazartesi: 11-16°C, güneşli
14 Mayıs Salı: 10-17°C, güneşli
15 Mayıs Çarşamba: 8-20°C, güneşli
16 Mayıs Perşembe: 14-21°C, yağmurlu
17 Mayıs Cuma: 13-18°C, yağmurlu
18 Mayıs Cumartesi: 12-19°C, parçalı bulutlu

Uzmanlar, sık hava değişimlerinin hastalıklara davetiye çıkarabileceği uyarısında bulunuyor. Vatandaşların özellikle sabah ve akşam saatlerinde tedbirli olması öneriliyor.

Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi
sağanak yağış istanbul hava durumu
Günün Manşetleri
Dev “Huzur İstanbul” operasyonu!
25 ilde dev dolandırıcılık operasyonu
"Bu bildiri silah bırakma değil, yeniden örgütlenme"
Cumhuriyet Kadınları'ndan çağrı
Trump’tan Çin’e geri adım
Sağlık emekçileri bakanlık önünde ses yükseltti
İşçiler sendikalı oldu, Alman patron işten attı
Bahçeli'den PKK'nın feshi açıklaması
Sağanak yağış tam 46 ilde etkili olacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta zam yolda! Akaryakıta zam yolda!
Bağ-Kur’lulara erken emeklilik müjdesi Bağ-Kur’lulara erken emeklilik müjdesi
Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı
Balık Ayhan hayatını kaybetti Balık Ayhan hayatını kaybetti