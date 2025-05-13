Meteoroloji uyardı: 1 haftada 3 mevsim birden yaşanacak!
Mayıs ayının ortasına gelinmesine rağmen İstanbul’da sıcaklıkların bir türlü yükselmemesi vatandaşları endişelendiriyor.
Sağanak yağışların etkili olduğu kentte bu hafta hava nasıl olacak sorusu yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan tahminlere göre İstanbul’da bu hafta adeta 3 mevsim bir arada yaşanacak.
İstanbulluların hasret kaldığı sıcak havalar bir türlü gelmedi. İlkbahar ortasında etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava nedeniyle montlar hâlâ dolaptan çıkmadı. MGM’nin 13-18 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre kentte bu hafta yaz, ilkbahar ve sonbahar havası dönüşümlü olarak etkili olacak.
İşte İstanbul’un 13-18 Mayıs tarihleri arasında gün gün hava durumu:
13 Mayıs Pazartesi: 11-16°C, güneşli
14 Mayıs Salı: 10-17°C, güneşli
15 Mayıs Çarşamba: 8-20°C, güneşli
16 Mayıs Perşembe: 14-21°C, yağmurlu
17 Mayıs Cuma: 13-18°C, yağmurlu
18 Mayıs Cumartesi: 12-19°C, parçalı bulutlu
Uzmanlar, sık hava değişimlerinin hastalıklara davetiye çıkarabileceği uyarısında bulunuyor. Vatandaşların özellikle sabah ve akşam saatlerinde tedbirli olması öneriliyor.