Meteoroloji uzmanı uyard! Önümüzdeki 46' güne dikkat

Yaz aylarının kurak geçmesinin ardından vatandaşların gözü kulağı yağış tablosuna çevrilmiş durumda.

TV100'de yer alan habere göre, meteoroloji uzmanları da Türkiye'nin yağış durumu hakkında bilgilendirme yapmaya başladı.

METEOROLOJİ UZMANINDAN '46 GÜN' UYARISI!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından Türkiye'nin önümüzdeki 46 günü hakkında çok önemli bir bilgi verdi.

İSTANBUL, KOCAELİ VE İZMİR'E ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ökten, "46 günlük beklenen toplam yağış. Kırmızı yerler bol yağış alacak..." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Kocaeli ve İzmir'de de şiddetli yağış bekleniyor.

SU BASKINLARINA DİKKAT

Meteorologlar, vatandaşların ani ve şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınlarıyla karşılaşabileceğini değerlendiriyor.

KIRMIZI BÖLGELERE DİKKAT

İşte Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'in sosyal medya hesabından paylaştığı hari