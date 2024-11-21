Meteoroloji'den 49 il için sarı alarm

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında: Yer yer gök gürültülü sağanak. Kuvvetli yağış beklenen iller: İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimleri. Yağışlar Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın’da kuvvetli olacak.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıkları Marmara'nın batısında 4 ila 6 derece azalacak. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren sıcaklıklar daha da düşerek hafta sonu ülke genelinde kar yağışı getirecek.

FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji, rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesini bekliyor. Rüzgar hızının 50-80 km/saat olması öngörülürken, kuzeybatı kesimlerde öğleden itibaren 40-60 km/saat hızında kuzey ve kuzeybatı yönlü kuvvetli rüzgar etkili olacak.

İSTANBUL İÇİN AKOM VE İGDAŞ'TAN ÖNEMLİ UYARILAR

AKOM'dan fırtına ve sağanak uyarısı yapıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde kuvvetli lodos, karayel ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bugünden itibaren Marmara Bölgesi'nde etkili olacak alçak basınç sistemi nedeniyle sıcaklıkların 8-10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Gece 00.00’dan itibaren kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyorYağış Saatleri: Cuma günü 12.00-21.00, Cumartesi günü 08.00-20.00 arası etkili olacak.İGDAŞ, abonelerine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Havalandırma menfezlerinizi açık tutun. Gece yatmadan önce bacalı cihazlarınızı kapatın."

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında 10-12 derece birden düşüş yaşanacak. Marmara’da kuvvetli yağış etkisini gösterecek, gece saatlerinde ise kar yağışına dönüşecek. Pazar günü yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor.