Meteoroloji'den 7 şehre kuvvetli kar uyarısı: İşte kar yağışı ve fırtınanın etkili olacağı bölgeler ve iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, yurt genelinde görülecek hava şartları ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Yapılan açıklamada 3 bölgeye dikkat çekilirken, 1 bölgede kuvvetli kar yağışının etkili olması beklenirken 2 bölgede de kuvvetli fırtınanın yaşanacağı kaydedildi.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Karadeniz'in batı bölgesinde bu akşam başlaması beklenen yağışların, yarın akşam saatlerine kadar Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

2 BÖLGEDE KUVVETLİ FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Doğu Karadeniz'de ise rüzgar yarın, sabah saatlerinden itibaren batı, kuzeybatı, doğu ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Güney Ege ile Batı Akdeniz'de Antalya Körfezi ve Orta Akdeniz'de Anamur-Silifke'de de rüzgar, yarın sabahın ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde olacak.

Fırtına, perşembe günü Doğu Karadeniz'de akşam, Güney Ege'de sabah, Batı ve Orta Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.