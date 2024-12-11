Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Etkili olacağı saatler açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumuyla ilgili yeni tahminlerini açıkladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz bölgesi için yarından itibaren fırtına beklendiği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Etkili olacağı saatler açıklandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumu ile ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Meteoroloji, son olarak yeni bir değerlendirmede daha bulundu. Meteoroloji'nin açıklamasında Doğu Karadeniz'de yarından itibaren fırtına beklendiği belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinde batısı, akşam saatlerinden itibaren genelinde, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren de 7 ila 9, yer yer 10 kuvvetinde kuvvetli ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Denizde görülecek fırtınanın, cuma günü gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in batısında cumartesi öğle saatlerinde de doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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