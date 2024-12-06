Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için kritik bir uyarı yaptı. Yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak beklendiği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
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Yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji son olarak yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Antalya'nın batı kıyıları ile Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Buna göre, yağışlar, bu gece ve yarın Muğla kıyılarında, yarın Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olacak.

Öte yandan, Batı Akdeniz'in doğusundaki Antalya ve Anamur'da rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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