Meteoroloji'den haritalı uyarı: İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminini paylaştı. Çarşamba’dan itibaren 3 gün boyunca Marmara, Ege ve İç Anadolu’da lodos etkili olacak. Özellikle perşembe ve cumartesi günleri için İstanbul dahil olmak üzere yurdun büyük bir bölümüne sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Pazar günü hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Bu soğuk hava dalgası ile birlikte "İstanbul'a ne zaman kar yağacak, kar hangi illerde bekleniyor" soruları yanıt bekliyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin haritasına göre, pazar günü 36 ilde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Meteoroloji uzmanlarına göre, pazar günü İstanbul'a da kar yağabilir. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Perşembe günü lodos ile birlikte Batı ve iç bölgelerde sıcaklık bugüne göre 6-7 derece artacak. Cumartesi akşam ve pazar günü hızla 10 derece azalacak. Cumartesi Marmara'dan kuvvetli yağış girecek. Bu hava, iç bölgelerde gece ve pazar günü kar yağışlarına neden olabilecek" uyarısında bulundu.

İSTANBULLULAR CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji Uzmanı Dilek Şen de perşembe ve cumartesi günü için İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Cumartesi günü ülkeye girecek soğuk havanın önce yağmur getireceğini belirten Şen, "Ardından akşam saatlerinde ve pazar günü Anadolu'ya kar getirecek" dedi. Şen, soğuk havayla birlikte cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'a kar yağabileceğini ifade etti.

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Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlı hava bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.