Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Dikkat! Yarın etkili olacak

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamalar peş peşe geliyor.

Son olarak Meteoroloji'den yarın görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili önemli bir duyuru geldi. Meteoroloji, yarın Marmara Bölgesi'nin güneyi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinde Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyılarında, öğle saatlerinden itibaren de Balıkesir'in doğusu ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Açıklamada, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.