Meteoroloji'den o bölgeye fırtına uyarısı! Öğle saatlerinden itibaren etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Kuzey Ege'nin güney kesimleri ve güney Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den o bölgeye fırtına uyarısı! Öğle saatlerinden itibaren etkili olacak
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan kritik açıklamada bazı bölgeler için uyarılara da yer verildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin güney kesiminde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınaların çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# meteoroloji # Hava durumu # fırtına # ege
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