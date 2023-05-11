Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile batı kesimleri başta olmak üzere Konya’da yerel etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman’ın kuzeyi, Malatya, Elazığ ve Tunceli’de de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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