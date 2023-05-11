Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Son Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile batı kesimleri başta olmak üzere Konya’da yerel etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman’ın kuzeyi, Malatya, Elazığ ve Tunceli’de de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# meteoroloji # sağanak # sağanak yağış # gök gürültülü sağanak # kayseri # Sivas # malatya
İstanbul'da operasyon Ankara'da o yollar trafiğe kapatılacak Meteoroloji'den fırtına uyarısı Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı
Çok Okunanlar
1 Ehliyet ve kimlikte yeni dönem başlıyor!
2 11 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
3 Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi
4 Başsavcılıktan Muharrem İnce açıklaması
5 Siyah Kleopatra Mısır'ı karıştırdı!