O illere dikkat! 2 gün boyunca resmen çamur yağacak

Meteoroloji, son dakika hava durumu raporu paylaştı. Rapora göre, Perşembe akşam saatlerinden itibaren gelecek olan toz taşınımı Cuma ve Cumartesi gününe kadar etkili olacak.

O illere dikkat! 2 gün boyunca resmen çamur yağacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son dakika uyarısına göre, iki gün boyunca sürecek toz taşınımna karşı tedbirli olunması gerektiği açıkladı. 

GÜNEYDOĞU'DA BEKLENEN TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde 18.05.2023 Perşembe akşam saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının Mardin'in doğusu, Siirt, Batman, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günleri etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımı ile beraber bölgede görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, kuvvetli güney yönlü rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: mgm.gov.tr - https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010236y

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