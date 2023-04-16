Meteoroloji'den kritik uyarı: 3 saat sürecek

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saat süresince Tekirdağ ve Çanakkale'nin batısı, Edirne'nin güneyi ile Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.