Metro seferleri durdu, araçlar sulara gömüldü

Bursa'da öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu yağışı, şehirde yaşamı olumsuz etkiledi.

Metro seferleri durdu, araçlar sulara gömüldü
Editör: Yağmur Biçen

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su birikintileri yüzünden sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Zaman zaman etkisini artıran dolu yağışı sırasında, Odunluk Metro İstasyonu su baskınına uğradı. Acemler ve Ataevler arasındaki tüm metro istasyonları yolcu girişine kapatılırken, Bursa Uludağ Üniversitesi yönüne ek otobüs seferleri düzenlendi.

Yoğun yağış Nilüfer Çayı'nın debisinin yükselmesine sebep oldu ve çevrede park halinde bulunan bir araç su altında kaldı. Osmangazi ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde dere taşması sonucu yığılan molozlar birçok aracı sürükledi.

Araç sahipleri kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Araçlarında mahsur kalanlar, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Bir kişinin aracını sürüklenmemesi için iple bağladığı görüldü.

İstanbullular dikkat! AKOM saat verdiİstanbullular dikkat! AKOM saat verdiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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