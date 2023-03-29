Metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arızalandı: Avrupa istikametinde trafik sıkıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüsün arızalanarak yolda kalması nedeniyle Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arızalandı. Araçtan indirilerek köprüde bir süre bekletilen yolcular arkadan gelen metrobüse alındı.
Arızalan araç da köprüden kaldırıldı.
Metrobüs arızası nedeniyle köprünün Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: Anadolu AjansıBUDO'nun bazı seferleri iptal edildi Enkazdan 49 gün sonra gelen mucize İzmir'de deprem Meteoroloji'den peş peşe uyarılar