Metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arızalandı: Avrupa istikametinde trafik sıkıştı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüsün arızalanarak yolda kalması nedeniyle Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arızalandı: Avrupa istikametinde trafik sıkıştı
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Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arızalandı. Araçtan indirilerek köprüde bir süre bekletilen yolcular arkadan gelen metrobüse alındı.

Arızalan araç da köprüden kaldırıldı.

Metrobüs arızası nedeniyle köprünün Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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