Metrolar 30 Ağustos'ta ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz hizmet verecek.

30 Ağustos'ta Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ücretsiz olduğunun öğrenilmesinin ardından 30 Ağustos resmi tatil mi? sorusu merak konusu oldu.

30 Ağustos resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı, yaklaşan Zafer Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı.

Yine tüm Türkiye tarafından coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar resmi tatil olup olmadığı merak ediyor.

Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? İşte yanıtı..

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü bankalar kapalı olacaklar. Aynı şekilde kamu kurumlarının büyük bir bölümü de hizmet dışı olacak. Hastanelerin acil servisleri hizmet verecek. 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü çalışan kamu çalışanları ve diğer işçiler fazla mesai ücreti almaya hak kazanacaklar.

30 Ağustos’un sona ermesinin ardından yılın son resmi tatili ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kalacak. 29 Ekim 2023 günü ise Pazar gününe denk geleceği için halihazırda bankalar ve birçok kamu kurumu zaten kapalı konumda olacak.