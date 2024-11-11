Mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan kız çocuğunda cinsel istismar bulgularına rastlandı

Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Ş.E.H'nin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. ise tutuklanmıştı.

Ş.E.H'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.