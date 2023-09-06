Eski başkanın oğlu kaza yaptı! Genç hayata gözlerini yumdu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki Alihan Fidan hayatını kaybetti.

Eski başkanın oğlu kaza yaptı! Genç hayata gözlerini yumdu
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4 Eylül gecesi Marmaris Hatipirimi Mahallesi 148. sokakta motosikleti ile giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek düşen Alihan Fidan tedavi gördüğü özel bir hastanede hayata gözlerini yumdu. Muğla Büyükşehir statüsüne geçmeden önce şimdiki Turunç Mahallesi'nin Belediye Başkanı Ali Fuat Fidan’ın oğlu Alihan Fidan bugün ikindi namazına müteakip Yeşil Camii de kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Eski başkanın oğlu kaza yaptı! Genç hayata gözlerini yumdu - Resim : 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Muğla # trafik kazası # motorsiklet
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