Motosiklet Taksiye Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; yabancı uyruklu İ.A. idaresindeki 31 MB 3716 plakalı motosiklet, K.T. idaresindeki 38 T 1390 plakalı taksiye arkadan çarptı.

Motosiklet Taksiye Arkadan Çarptı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin akışını kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede İ.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından İ.A.’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.